Ziraat Katılım, sıfır konutlar için kredi faizini yüzde 0,79'a indirdi

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, sıfır konutlarda 500 bin liraya ve 120 ay vadeye kadar uygulanacak finansman oranının aylık yüzde 0,79 olacağı belirtildi.

İLK KEZ SATILAN KONUTLARDA GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, "Sıfır konutların finansmanı kapsamında hazırlanan konut finansmanında, konutun tespitinde konut üreticisi, müteahhit ve/veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen koşulu aranacaktır" denildi.