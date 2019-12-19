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Ziraat mühendisi adayından Genç Mühendisler Projesi

Diyarbakırlı ziraat mühendisi adayı Ömer Kılıç, Çınar ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulu bahçesini tarım alanına çevirdi.

19.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:37 Ziraat mühendisi adayından Genç Mühendisler Projesi
Diyarbakırlı ziraat mühendisi adayı Ömer Kılıç, ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulu bahçesini tarım alanına çevirdi. Genç Mühendisler Projesiyle öğrencileri organik tarım hakkında bilgilendiren Kılıç, çalışmasını tüm Türkiye'ye yaymak istiyor.

Geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi ziraat mühendisliği bölümünü kazanan Ömer Kılıç, memleketi Çınar'da öğrencilere tarım alanlarının kullanılması hakkında bilgi oluşturmak için Genç Mühendisler Projesini hayata geçirdi. Çınar Yatılı Bölge Okulu bahçesini tarım arazisine çeviren Kılıç, burada çeşitli sebzeler ekerek üretimini gerçekleştirdi. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, amacının çalışmasının Türkiye'de yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kılıç, projeye destek veren YBO Müdürü Fırat Vuran ve Yakup Ermiş'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Ömer Kılıç, Çınar, Güncel

Kaynak: İHA

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