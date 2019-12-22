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Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem Hakkari İl Temsilciliği seçimi yapıldı.

22.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:23 Ziraat Mühendisleri Odası Temsilciliğine Kanakan seçildi
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem İl Temsilciliği seçimi yapıldı.

Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen Ziraat Mühendisleri Odası 46. Dönem İl Temsilciliği seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin, üyeliklerine ise Cemal Demir ile Adnan Demir seçildi. Genel Kurul kapsamında eski il temsilcisi Bülent Tanyürek tarafından faaliyet ve mali raporlar sunuldu.

Açılış konuşmasının ardından 53 üyesi bulunan ve tek liste halinde girilen seçimde, il temsilciliğine Ziraat Mühendisi Mesut Kanakan getirilirken, İl Temsilci Yardımcılığına Ziraat Mühendisi Ferhat Pala, İl Genel Kurul Delegeliğine ise Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Tanyürek seçildi.

Seçim, katılımcılara verilene yemekle son buldu. - HAKKARİ

Ziraat Mühendisleri Odası, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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