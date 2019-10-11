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Ziraat Oda Başkanlarının Ankara çıkarması

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp başkanlığındaki İlçe oda başkanlarından oluşan heyet Ankara'ya çıkarma yaptı.

11.10.2019 10:58Ziraat Oda Başkanlarının Ankara çıkarması
Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp başkanlığındaki İlçe oda başkanlarından oluşan heyet Ankara'ya çıkarma yaptı.

12 İlçe Ziraat Odası Başkanı ile Ankara'ya giden Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Antalya Milletvekilleriyle görüştü. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı Milletvekilleriyle ayrı gruplar halinde görüşen heyet Antalya Tarımının sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Tarım Bakan Yardımcısı Hadi Tunç ile de görüşen heyet, tarım ürünleri pazarı, bitki besleme, bitki koruma ürünleri, sulama ekip ve ekipmanları gibi konularda destek talebinde bulundu. Tüm tarım malzemelerindeki vergilerin düşürülmesi, sulama ve ısıtmada kullanılan elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması, meyvecilikteki tarım ve sigorta primlerinin düşürülmesi, fidan, damlama borusu ve arazi tasfiyesi için verilen tarımsal destekleme kredilerindeki 10 dönüm şartının 1 dönüme indirilmesi gibi talepler de yetkilileri iletildi. - ANTALYA

Antalya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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