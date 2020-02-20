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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gürün ilçesinde yapıldı

Sivas Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gürün ilçesinde yapıldı.

20.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:28Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gürün ilçesinde yapıldı
Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı ilçesinde yapıldı.
İlçe Ziraat Odası Salonunda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 7. Bölge Başkanı Yunus Kılınç başkanlığında düzenlenen toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin il ve ilçe tarım müdürlüklerinden ziraat odalarına devredilmesi, 2019 yılı borç ertelemeleri taleplerinin durumu, destekleme ödemelerinin tarihleri ile yöresel ürün sorunu görüşüldü.
Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Gürün ilçemizde gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısında öncelikli olarak ÇKS belgelerinin verilmesi işinin odalarımıza devredilmesi olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın almış olduğu bu karar, çiftçilerimiz için önemli bir gelişmedir. Bu devir ile çiftçilerimiz artık belgelerini muhtar ve iki azaya imzalatmayacak. Müdürlüklere ve odalara gitmek zorunda olan çiftçiler, yalnızca odalardan belgelerini almış olacaklar." dedi.
Şimşek, ayrıca İstanbul ve Ankara'da yapılan Sivas Tanıtım Günleri etkinliklerinde Sivas ve ilçelerine özgü yöresel ürünlerin isimleri kullanılarak endüstriyel ürünlerin satışının yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Sivas, Gürün, Güncel

Kaynak: AA

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