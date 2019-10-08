Haberler » Güncel » Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı

Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin 2020 üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmalarını istedi.

08.10.2019 14:48Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten ÇKS çağrısı
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilerin 2020 üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmalarını istedi.
Mustafa Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilere her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Çiftçilerin bir an önce başvurularını yaptırmalarını isteyen Ateş, "ÇKS başvurularını da Odamıza yapan çiftçilere dosyalarını hazırlayarak teslim ediyoruz. Çiftçilerimizin bir an evvel ÇKS başvurularını yaparak, bu kapsamdan yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mustafa Ateş, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08 Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
20:08 Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
20:06 Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
20:05 Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
20:05 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya çapraz sorgu yapıldı
20:05 Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere görüşmeleri başladı
20:05 Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu