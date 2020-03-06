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Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.

06.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:10Ziraat Odası Başkanı Kılıç, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi
'un Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, çiftçilerin sıkıntılarını dinledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tuncel'in de eşlik Kılıç, Adaksu köyünü ziyaret etti.
Burada çiftçilerle bir araya gelen Kılıç, kar kış demeden bilgilendirme çalışması yaptıklarını söyledi.
Kılıç, "İlçemiz kırsalında kış aylarında çiftçilik ve hayvancılık durumunu değerlendirmek amacıyla başlattığımız köy gezilerimize devam ediyoruz. Çiftçilerimizin hizmetkarıyız, onlara her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 19:12:40