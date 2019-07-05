05.07.2019 19:28
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Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den jeotermal santrali açıklaması

Ziraat Odası Başkanı Ülgen

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Baharlar mevkinde jeotermal santrali açılması kararının iptal edildiğini bildirdi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Baharlar mevkinde jeotermal santrali açılması kararının iptal edildiğini bildirdi.
Ülgen, yaptığı yazılı açıklamada, jeotermal santralinin açılmasının iptali için Manisa İdari Mahkemesine dava açtıklarını söyledi.
Davanın bugün sonlandığını aktaran Ülgen, "Mahkeme itirazı ve bilirkişi raporlarını göz önüne alarak kuyunun açılmasına iptal kararı verdi. Gözümüz aydın. İlk sınavımızı başarıyla tamamladık. Avukatımız Akın Yakan'a çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Ali ihsan, Baharlar, Sarıgöl, Güncel

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