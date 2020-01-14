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Ziraat odası başkanları çiftçiler için Ankara'ya gidecek

Manisa'daki Ziraat Odası Başkanları, Salihli'de düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

14.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:32Ziraat odası başkanları çiftçiler için Ankara'ya gidecek
'daki Ziraat Odası Başkanları, 'de düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın ev sahipliği yaptığı toplantıda çiftçilerin borç yapılandırmasına ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve Manisa'nın 10 milletvekiliyle görüşülmesi kararı alındı.

Manisa'da 16 Ziraat Odası Başkanı'nın bir araya gelerek çiftçilerin sorunlarını masaya yatırdığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bu ay Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Salihli Ziraat Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda oda başkanları çiftçilerin sorun ve taleplerini dile getirdi. Turgutlu Ziraat Odası ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şenol toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Oda Başkanlarımız ile birlikte Manisalı çiftçilerimiz için en iyisini yapmak ve en doğru projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Toplantımız öncesi tüm Oda Başkanlarımız çiftçilerimizin isteklerini rapor haline getirdi. Bunları konuşup değerlendirerek bir bir çözümleri hayata geçireceğiz. Alacağımız kararların tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Hepimiz çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını sonuna kadar alabilmeleri için bu koltukta oturuyoruz. Sorumluluğumuzu farkındayız, bunun için de gece gündüz demeden sahada çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızın en önemli konularından biri de çiftçilerimizin borçlarının yapılandırmasıyla alakalı. Oda Başkanlarımız ile birlikte 'ya giderek hem TZOB Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile hem de Manisa milletvekillerimiz ile görüşmeler sağlayarak taleplerimizi dile getireceğiz. Toplantımızın çiftçilerimize müjdeler vermesini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Salihli, Ankara, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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