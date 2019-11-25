Haberler » Güncel » Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret - Haber

Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret

Kayseri'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

25.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:54Ziraat odası başkanlarından Akay'a ziyaret
'de 11 ilçenin ziraat odası başkanı, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.
Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Sarız, Yeşilhisar, Akkışla, Tomarza, Pınarbaşı, Felahiye, Bünyan ve Sarıoğlan ilçe ziraat odası başkanları, Akay'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğu beirten Akay, Kayseri'deki çiftçilerin sorunlarının çözülmesinde ilçe ziraat odası başkanlarının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.
Bazı çevrelerin uydurma sözlerle Kayseri Şeker ve ziraat odalarının arasını açmaya çalıştığına değinen Akay, şunları aktardı:
"Kayseri Şeker ile hesabı olan, düşmanlık, husumet besleyen geçmişte Kayseri Şeker ile bir şekilde irtibatı olup da kesilmesinden dolayı rahatsızlık duyan bazı çevreler var. Bunlar bir takım uydurma sözlerle, ifadelerle hem ziraat odası başkanlarımızı zan altında bırakıyor hem de Türkiye'de bugün sektörünün en büyük kuruluşu olan bütün sektörler içerisinde de gerçekten isim sahibi olmuş Kayseri Şeker ile ilgili akla hayale gelmedik bir takım olumsuz ile kamuoyunun ve çiftçinin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Kayseri Şeker bütün gücü ile çiftçisine daha fazla kazandırmak, işini kolaylaştırmak ve geliştirmek konusunda üzerine düşeni layığı ile yerine getiriyor."

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:36 5. kattan düşen 2 kişi yaşamını yitirdi
19:35 Bomba yüklü araçla ilgili davada karar
19:35 Gaziantepli avukat kuzeninin evinde ölü bulundu
19:34 Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası
19:30 Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'den "İstanbul Şehir Üniversitesi" açıklaması
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:37:12