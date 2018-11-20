Ziraat Odasından Soğan Stokçularına Uyarı

20 Kasım 2018 Salı 17:00



20 Kasım 2018 Salı 17:00

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Türkiye'de soğanın zamlanmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyleyerek, stokçuları ilgili birimlere şikayet edeceklerini ifade etti.Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi bu hafta pazar tezgahlarına yansırken, soğanın fiyatı yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıktı. Soğanda fiyat artışı beklendiği için bazı fırsatçıların stokçuluk yaptığını dile getiren Hasan Tütüncü, Samsun'da da durumun takipçisi olduklarını vurguladı."Soğanın zamlanması için bir gerekçe yok"2018 yılının soğan üretimi açısından verimli geçtiğini ve yaşanan zammın fırsatçıların bir ürünü olarak gördüğünü söyleyen Başkan Tütüncü, "Soğan fiyatları son 1 haftadır 2 katına çıktı. Türkiye genelinde soğan veya patates sıkıntısı yok. 2018 yılı gayet verimli geçti. Burada fırsatçılığın olduğunu düşünüyorum. Soğan piyasada 2 liradan satılırken, 5 liraya çıkması mümkün değildir. Soğan, üreticiden 1 veya 1,5 liraya alınabilir. Pazarda da 2 veya 2,5 liradan satılabilir. Şu anda soğana bu kadar zam gelmesini gerektiren bir konu yok. Soğanın ileride para edeceğini düşünen fırsatçıların stok yaptığının haberlerini aldık. Bu olayın üzerine biz de gideceğiz. Oda olarak Samsun'da da stokçuluğun takipçisiyiz. İnşallah Samsun'da böyle bir olayla karşılaşmayız. Samsun'da stokçuluk yapıldığına dair bir duyum alırsak, biz de çok titiz davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunacağız. Herkesin fırsatçılıkla mücadele etmesi gerekir" dedi."Samsun'daki fındık üreticileri TMO'nun depolarını dolduramadı"Samsun'daki fındık üreticilerinin çok az bir kısmının Toprak Mahsulleri Ofisine(TMO) fındığını sattığını dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız, çiftçiye sahip çıkmak adına fındık fiyatlarını açıkladı. Fiyatlardan memnunuz ama açıklama biraz geç kaldı. Çiftçi elindeki fındığı, borcunu kapatmak için erkenden elinden çıkartmıştı. Bu yine de fındığın bir daha sene 14,5 liranın altına düşmeyeceğinin göstergesidir. 2019 senesi inşallah afetsiz ve bol fındıklı bir sene oldur. Çiftimizin alın terini gülerek almasını bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, 1 Kasım itibarı ile depolarının kapısını açtı. Çiftçimizin elindeki fındığı alıyor. Samsun'daki ofisimiz piyasadan beklediği fındığı bulamadı. Aldığımız bilgilere göre şu anda Samsunlu çiftçilerin ofise verdiği fındık bin tonu bulmadı. Bu konuda ofisi uyarmıştık. Samsun çiftçisinin yüzde 80'i fiyatlar açıklanmadan önce fındığını özel sektöre satmıştı. Fındığını satmayan yüzde 20'lik kesimin de tamamı fındığını ofise satmadı." - SAMSUN