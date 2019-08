Ziraat Odasından tarım işçilerinin yaşam şartlarını iyileştirme çağrısı Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ: "Manisa'daki ürünler elle hasat yapıldığından fazla işçi talebi oluyor""Bu işçilerin daha iyi ortamlarda barındırılması gerekiyor""Belediyeler iş yoğunluğunun olduğu yerlerde altyapısı hazırlanmış toplu alanlar kurmalı"MANİSA - Yaz döneminde on binlerce tarım işçisini ağırlayan Manisa'da çoğu çadırlarda kalan işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çağrıda bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Manisa'ya gelen on binlerce tarım işçisinin daha iyi şartlarda barınabilmesi için belediyelerin toplu barınma yerleri yapması gerektiğini ve bu konuda da her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Çekirdeksiz Sultaniye üzüm ve salçalık domates başta olmak üzere onlarca çeşit tarım ürününün elde edildiği Manisa'nın verimli topraklarında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden mevsimlik olarak çalışmaya gelen işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ belediyelere çağrıda bulundu. Manisa'da 670 -700 bin dekar civarında kuru üzüm yetiştirildiğini kaydeden Altındağ, "Bunun yanında 300 bin dekara yakın yaş üzüm, şaraplık üzüm yetiştiriliyor. Bunlar yoğun bir işçi talep ediyor. Bir yandan da domates üretimi Manisa bölgemizde yoğun. Bunlar hep elle hasat yapıldığından işçi talebi yoğunlaşıyor. Sürekli dışarıdan, mesela doğu illerimizden, Suriyeli, Afgan gibi işçiler buralarda ovalarda kalmak zorunda kalıyor. BU insanların daha rahat ortamlarda yaşayabilmesi için belediyelerimiz bunları belli yerlerde toplayıp, altyapısını yaparak, belli parsellerde pazar yeri gibi yaparak, barakaları yapıp düzenli bir şekilde toplaması gerekiyor. Bizim işçimiz burada 3-5 gün işçi çalıştıracak, 5 gün 10 gün işçi çalıştıran bir insan bu işçilere barınak yapamıyor zaten bunun için müsait yeri de yok. Bazı bağı ve domatesi çok olan çiftçilerimiz bu işçileri getiriyor. Bunlar da çardakta çadırda kalıyor. Sağlıklı bir ortamda daha refah şartlarda yaşayabilmeleri için belediyelerimizden Manisa'nın belli bölgelerinde bu tip yerleşimleri talep ediyoruz. Her belediye kendi bölgesinde, iş potansiyeli yüksek olan yerlerde belediyelerin oldukça fazla kendi arazileri var. Bu arazilerden biri bu işçilere tahsis edilir ve toplu bir şekilde kalabilirler." dedi."On binlerce işçi geliyor"Yaz döneminde Manisa'nın on binlerce işçiye ev sahipliği yaptığını ve bu işçilerin elverişsiz ortamlarda barınmak zorunda kaldığını kaydeden Altındağ, "Yaz döneminde özellikle bu ürünler stratejik ürün, hemen toplanması gereken ürün olduğu için bunların bir ay içinde bitmesi gerekiyor. Bu on binlerce işçi demek burada. Domatesi toplaması, kuru domatesi dilmesi, sermesi bunlar hep yatılı gelen işçiler. Üzüm kesmeye gelenler yatışı işçiler. Yuntdağı Bölgesindeki köylerden, mahallelerden işçiler geliyor ama bunlar yeterli olmuyor. Bu işçilerin biranda olması için mutlaka yabancı işçi, dışarıdan işçi buraya gelmek zorunda. Bu işçileri en refah halde barındırabilmek için, Manisa tarımını daha kolay işçi bulabilmesi açısından, çiftçimizin daha kolay işçiye ulaşabilmesi açısından böyle barınakların yapılması taraftarıyız" diyerek bu konuda belediyelerle veya ilgili kurumlarla her türlü işbirliğine de hazır olduklarını söyledi.