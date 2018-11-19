Ziraat Öğrencileri Gübre Üretimini İnceledi

Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri öğrencileri Merkez
Anadolu Kimya ve Biomarket gübre fabrikalarını ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyesi Dr. Halil Demir
tarafından hazırlanan gezide gübre üretim sorumlusu ziraat mühendisi Burak Gürbüz gübre üretiminin aşamaları, ambalajlama, organik üretim, tescil gibi konularda bilgiler aktardı.
Kompoze gübre üretiminde hammadde kaynağının önemine vurgu yapan Gürbüz, "Gübre üretiminde kalite ve güvenirlik çok önemli. Kalite olunca da hammadde ön plana çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde hammaddeler var. Bunlara göre de aynı içerik olsa bile gübrelerin kalitesi değişiyor. Kaliteye göre de fiyatlar değişiyor. Ayrıca hammaddeye göre gübrelerden karışım elde etmek kolay gibi düşünülmesin. Kalite için işinizi iyi yapmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kompoze gübreden, sıvı gübreye, yaprak gübrelerinden organik gübrelere kadar farklı üretimler yaptıklarını belirten Gürbüz, şunları kaydetti:
"Kimyasal gübrelerin yanında organik gübre üretimimizde var. Mikrobiyal gübreler denilen bu ürünler yüzde 100 yerli üretim. Ülkemiz topraklarından elde edilen farklı yararlı bakterilerin kullanıldığı bu ürünler, ülkemizin ilk tescilli Türk malı ürünleridir. Bu ürünlerin elde edilmesinde sterilizasyon ve ürün kalitesi çok önemli. Hem tarla bitkilerinde hem de sera alanlarında iddialıyız. Ülke tarımımıza büyük katkıları olacaktır."
Dünyanın farklı ülkelerine çok miktarda gübre ihracatı yaptıklarını dile getiren Gürbüz, Akdeniz meyve sineğine karşı da yüzde 90-95 etkili feromon tuzağa sahip olduklarını belirterek iç tüketimden dış satıma kadar tarımın hizmetinde olduklarını ifade etti.
Bahçe,Akdeniz Üniversitesi,Akdeniz
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:35