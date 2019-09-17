- Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleşti
İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:Sakaryaspor-1074 ÇankırısporErzin Spor-İnegölsporManisa FK-Elazığ Bld.SporDiyarbekirspor-EskişehirsporAdanaspor-FethiyesporBandırmaspor-Etimesgut Bld.Osmanlıspor-İçel İYKocaelispor-Sivas Bld.SporTarsus İY-Darıca GençlerbirliğiKaracabey Bld.Spor-ÜmraniyesporŞanlıurfaspor-Anagold 24 ErzincansporAnkara Demirspor-Başkent AkademiAmed Sportif-Ağrı 1970 SporMuğlaspor-BursasporKarabükspor-GümüşhanesporPayasspor-BolusporHatayspor-Siirt İl Özel İdareGörelespor-GiresunsporBodrumspor-ErbaasporYeni Çorumspor-KasımpaşaBalıkesirspor-Van SporHacettepe-DenizlisporTuzlaspor-Nazilli Bld.SporSilivrispor-Kastamonuspor 1966Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.SporKırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir GaziantepZonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu1877 Alemdağspor-Sancaktepe FKAfjet Afyonspor-BayrampaşasporMardin Başakspor-AltayMenemenspor-Kırşehir Bld.SporEdirnespor-BB ErzurumsporAltınordu-1922 KonyasporErgene Velimeşe-EyüpsporPendikspor-TurgutlusporKemerspor 2003-SarıyerAkhisarspor-Bayburt Özel İdareKahramanmaraşspor-Fatih KaragümrükGöztepe-Yozgatspor 1959Fatsa Bld.Spor-SamsunsporElazığspor-Büyükçekmece TepeciksporEsenler Erokspor-UşaksporGençlerbirliği-OsmaniyesporHekimoğlu Trabzon-Adana Demirsporİstanbulspor-PazarsporSomaspor-Keçiörengücü