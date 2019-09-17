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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Van Spor FK'nin rakibi Balıkesirspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Balıkesirspor oldu.

17.09.2019 15:14Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Van Spor FK'nin rakibi Balıkesirspor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Balıkesirspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Van Spor FK'nin rakibi Balıkesirspor oldu. Van Spor FK, Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Van, Spor

Kaynak: İHA

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