Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu tur itibariyle 2 maç üzerinden gerçekleşecek olan karşılaşmaların ilki 3-4-5 Aralık 'ta ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminde bir önceki turu geçen 27 ekibin yanı sıra, bu sezon Avrupa arenasında mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la birlikte 32 takım yer aldı. Ayrıca bu tur itibariyle 2 maçlı eleme sistemine geçildi. Önceki turlar tek maç üzerinden oynanırken, bu turda takımlar 2 kez karşılaşacak. İlk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık'ta, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.Yılmaz Büyükaydın: "Her turda kupanın keyfi daha da artıyor"Kura çekimi sırasında konuşma yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, bu turda kupaya 5 takımın dahil olduğunu ifade ederek, "Toplamda 160 takımla mücadele ettiğimiz kupada son 32 takımımızla devam edeceğiz. Bu tur itibariyle çift maç eleme şekline geçiyoruz ve final maçı tek maç üzerinden oynanacak. Her tur futbolumuza aynı heyecan katıyor. Bu turda da maçların çok heyecanlı geçeceğini temenni ediyorum. Önceki turda Süper Lig kulüplerini eleyen alt lig ekiplerimiz oldu. Bu durum da kupaya ayrı bir heyecan katıyor. Hepsini tebrik ediyorum. Bu turun daha mücadeleci, daha keyifli geçeceğini düşünüyorum. Her turda izleme keyif artıyor ve bu durum da kupaya daha çok önem kazandırıyor. Avrupa'ya gitmenin en önemli yollarından birisi de kupada hedefe ulaşmak. Kısa yoldan Avrupa Kupaları'na katılmak için kupayı kazanan takım, kestirmeden bu yola giriyor. Kupaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:Kasımpaşa - Vanspor FKAltay - TrabzonsporBeşiktaş - 24 ErzincansporAltınordu - DenizlisporYeni Malatyaspor - KeçiörengücüHekimoğlu Trabzon - BaşakşehirGalatasaray - TuzlasporBB Erzurumspor - BursasporÇaykur Rizespor - SamsunsporEsenler Erokspor - DG SivassporFenerbahçe - İstanbulsporEyüpspor - AntalyasporAlanyaspor - AdanasporKaragümrük - Göztepeİstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa FKKırklarelispor - Gaziantep FK - İSTANBUL