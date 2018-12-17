Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun rövanş müsabakalarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde: <br><br>13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan<br><br>13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar<br><br>15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler<br><br>17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu<br><br>19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya - İSTANBUL