17 Aralık 2018, 10:35
»»

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun rövanş müsabakalarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun rövanş müsabakalarında yarın oynanacak 6 maçın hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

13.00 1461 Trabzon - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor - Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe - Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray - Keçiörengücü: Özgür Yankaya - İSTANBUL Merkez Hakem Kurulu,Türkiye Futbol Federasyonu,Türkiye Kupası
Kaynak: İHA