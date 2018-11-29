Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun İlk Maçlarının Programı Belli Oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 12:51



29 Kasım 2018 Perşembe 12:51

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:4 Aralık Salı13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok5 Aralık Çarşamba13.00 Keçiörengücü - Galatasaray14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor18.30 Altay - Kayserispor20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK6 Aralık Perşembe13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor20.30 Fenerbahçe - Giresunspor - İSTANBUL