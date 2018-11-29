29 Kasım 2018, 12:51
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun İlk Maçlarının Programı Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor

14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe

14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor

16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

5 Aralık Çarşamba

13.00 Keçiörengücü - Galatasaray

14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon

17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

18.30 Altay - Kayserispor

20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK

6 Aralık Perşembe

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü

15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor

17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

20.30 Fenerbahçe - Giresunspor - İSTANBUL
29 Kasım 2018 Perşembe 12:51



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