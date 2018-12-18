Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: 1461 Trabzon: 3 - Ümraniyespor: 1

Kaynak: İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 1461 Trabzon ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi 1461 Trabzon 3-1 kazanmasına rağmen, ilk maçta evinde 4-1 galip gelen Ümraniyespor, kupada son 16 turuna yükseldi.Maçtan dakikalar45. dakikada karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Arif Birşen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.45+1. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Leandrinho, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-154. dakikada Furkan Tütüncü'nün sağdan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Temir, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-161. dakikada Ahmet Eren'in sol taraftan pasında kale sahası içindeki Furkan Tütüncü'nün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-187. dakika 1461 Trabzon'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yunus Emre Çakır'ın kafa ile havalandırdığı topu kale sahası içinde Furkan tamamladı. 3-1Stat: Ahmet Suat ÖzyazıcıHakemler: Murat Erdoğan xx, Beran Eraslan xx, Bilal Gölen xx1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü xx, Arif Birşen xx, İsmail Karakaş xx, Yunus Emre Çakır xx, Serkan Asan xx, Mert Kurt xx, Burak Temir xxx, Bekir Can Kara xx (Doğukan dk. 75 x), Ahmet Eren xxx, Yağızcan Erdem xx, Furkan Tütüncü xxxYedekler: Azat, Batuhan. Sami Can, Buğrahan, FerhatTeknik Direktör: Hamdi ZıvalıoğluÜmraniyespor: Metin Erol x, Alaaddin Okumuş xx, Birol Parlak x, Tarık Tekdal x, Karahan Yasir Subaşı x, Bulut Kaya x, Muhammed Gönülaçar x, Boubacar xx (Recep Aydın dk. 65 x), Emircan Altıntaş x, Bahadır Taşdelen x (Serkan dk. 90+3 ?), Leandrinho xx (Atabey dk. 65 x)Yedekler: Enes, CenkTeknik Direktör: Ahmet TaşyürekGoller: Leandrinho (dk. 45+1 pen.) (Ümraniyespor), Burak Temir (dk. 54 ), Furkan Tütüncü (dk. 61 ve 87) (1461 Trabzon)Sarı kartlar: Leandrinho, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Ahmet Eren, Oğuzhan, Burhan Temir (1461 Trabzon) - TRABZON