Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Çaykur Rizespor: 0 - Balıkesir Baltok: 2

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Balıkesir
atağında Muhammed'in sağdan ceza alanına ortaladığı topu Beleck kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 0-1
35. dakikada Mehmet'in ceza sahasına çıkarttığı topa Muhammed Ali
vurdu ve top kaleci Ujkani'den döndü. Kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderen Beleck, ağları sarstı. 0-2
50. dakikada Fink'in sol kanatan ceza sahasına gönderdiği topa Medat Muriç yükselerek vurdu fakat top az farka auta çıktı.
55. dakikada Aminu'ya yapılan hareket sonrasında Hakem Şişek faul düdüğünü çaldı. Ceza sahasının dışında topun başına geçen Samudio'nun şutu direkte patladı. Geriye dönen topu tamamlayan Vedat Muriç
'in şutu ise Balıkesir savunması tarafından uzaklaştırıldı.
87. dakikada sol taraftan Beleck in içeriye gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Otoo'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Samir kornere çeldi.
Stat: Çaykur
DİDİ
Hakemler: Bahattin Şimşek
xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Ömer Tevfik Özkoç xxx Çaykur Rizespor
: Samir x, Talbi x, Abdullah xx (Koray dk. 46 x), Robin x, Jach x, Petrucci x (Eren dk. 77 x), Gladkyy x (Vedat dk. 46 xx), Samudio x, Süleyman x, Fink x, Umar xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Brabec, Saadane, Emir Han
, Mehmet, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Balıkesir Baltok: Atilla xxx, Uğur xx, Cüneyt xx, Tomislav xx, Doğa xx, Cumali x, Muhammed x (Nizamettin dk. 62 xx), Mehmet xx (Sedat dk. 70 x), Foxi xx (Oğuz dk. 80 ?), Otoo xxx, Beleck xxx
Yedekler: Vukovic, Okan, Bülent, Abdulkadir
Teknik Direktör: Giray Bulak
Goller: Beleck (dk. 12 ve 35) (Balıkesir Baltok)
Sarı kartlar: Jach, Koray (Çaykur Rizespor), Cumali, Foxi, Tomislav (Balıkesir Baltok) - RİZE
Çaykur Rizespor,Çaykur,Balıkesir
04 Aralık 2018 Salı 22:32