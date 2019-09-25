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Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Afjet Afyonspor, sahasında Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

25.09.2019 21:30Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Afjet Afyonspor, sahasında Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti.

Stadyum: Zafer

Hakemler: Alper Akarsu xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Serdar Osman Akarsu xx

AFJET Afyonspor: Mustafa Gürbüz xx, Oktay Kancı xx, Ömer Çelik x, Emre Tosun xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx (Furkan Özen dk. 88 ?), Bayram Çetin xx, Ramazan Kuzu x (Ali Kılıç dk. 80 ?), Hüseyin Can Öztürk x, Aykut Çift xx, Kaan Baysal xx, Fatih Tutulmaz x (Caner Solmaz dk. 80 ?)

Bayrampaşa: Sercan Çobanoğlu xxx, Hüseyin Tokmak xxx, Melih Alcu xxx, Ege Atlam xx, Bünyamin Balat xxx (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Savaş Çakır xx (İbrahim Can Köse dk. 75 x), Mertcan Aktaş xxx, Hüseyin Cankut Atasoy xxx, Taner Yıldız xx, Kenan Karışık xx (Mehmet Aleddinoğlu dk. 80 ?), Emir Gökçe xx

Gol: Bünyamin Balat (dk. 57) (Bayrampaşa) - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Kupası, Serdar Osman, Bayrampaşa, Spor

Kaynak: İHA

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