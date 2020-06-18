Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 4 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 4 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
18.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:31
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleden 4-0 galip ayrılan Alanyaspor, finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Antalyaspor'un hatalı pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ortasında Penaltı noktası üzerinde Cisse'nin vuruşu ağlara gitti. 3-0

48. dakikada Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içine giren Cisse sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

82. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına giren Campos düşmesine rağmen topu Emircan'a aktardı. Topu kontrol eden Emircan meşin yuvarlağı arka direkte top bekleyen Onur'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR'ı inceleyen maçın hakemi Arda Kardeşler golü Campos'un pozisyonunda faul olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler x, Alpaslan Dedeş x, İlker Takpak x

Alanyaspor: Marafona xx, Nsakala xxx, Steven Caulker xx, Tzvellas xxx, Juanfran xx, Ceyhun xxx (Onur Bulut dk. 75 x), Salih xxx (Emircan Altıntaş dk. 65 x), Fernandes xx (Campos dk. 57 x), Bakasetas xxx, Efecan xxx (Musa Çağıran dk. 75 x), Cisse xxx (Mustafa Pektemek (dk. 75 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Wanderson, Kaan Kanak, Welinton, Umut Güneş,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin xx, Kudryashov xx, Fredy xx (Leschuk dk.46 ?), Amilton xx, Celustka xx (Eren Albayrak dk. 45 ?), Nazım xx, Sinan xx (Chico dk. 53 x), Hakan xx, Veysel xx, Podolski xx (Paul Mukairu dk. 53 x) Jahovic xx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik, Yetka Kurtuluş, Ufuk Akyol, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Taner Tuna

Goller: Cisse (dk. 15, 46 ve 48), Ceyhun (dk. 26) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Jahovic, Fredy, Eren Albayrak (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Salih Uçan, Spor, Haber

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