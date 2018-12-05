05 Aralık 2018, 19:28
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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Kayserispor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aganovic'in kafayı vuruşu az farkla auta çıktı.

26. dakikada Chery'nin pasında Altay ceza sahasına sokulan Bilal'in şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Cem Satman xx, Samet Çavuş xx

Altay: Emre xx, Murat Uslu xx, Ulaş xx, Ivanov xx, Özgür xx, Atakan xx, Ferhat xx, Aganovic xx, Pedro xx, İbrahim Akın xx, Kappel xx

Yedekler: Aydın, Serkan, Hüsamettin, Çağrı, Berkan, Daf, Furkan

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Kayserispor, Muammer xx, Lopes xx, Kucher xx, Levent xx, Adem xx, Hasan Hüseyin xx, Mensah xx, Chery xx, Bşlal xx, Mert xx, Gyan xx

Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Deniz, Kravets, Hakan Çıtak, Kazım, Atila

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Sarı kart: Ulaş (Altay) - İZMİR Türkiye Kupası,Kayserispor,Altay
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:28



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