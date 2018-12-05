Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Altay
, Kayserispor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Aganovic'in kafayı vuruşu az farkla auta çıktı.
26. dakikada Chery
'nin pasında Altay ceza sahasına sokulan Bilal'in şutunda kaleci Emre iki hamlede topun sahibi oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Cem Satman xx, Samet Çavuş
xx
Altay: Emre xx, Murat Uslu
xx, Ulaş xx, Ivanov xx, Özgür xx, Atakan xx, Ferhat xx, Aganovic xx, Pedro
xx, İbrahim Akın xx, Kappel xx
Yedekler: Aydın
, Serkan
, Hüsamettin, Çağrı, Berkan, Daf, Furkan
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Kayserispor, Muammer xx, Lopes xx, Kucher xx, Levent xx, Adem xx, Hasan Hüseyin
xx, Mensah xx, Chery xx, Bşlal xx, Mert xx, Gyan xx
Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Deniz, Kravets, Hakan Çıtak
, Kazım, Atila
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Sarı kart: Ulaş (Altay) - İZMİR
Türkiye Kupası,Kayserispor,Altay
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:28