05 Aralık 2018, 20:36
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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Kayserispor’u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Altay, Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleden Kayserispor 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Bilal'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gyan'ın şutunda kaleci Emre topu kornere çeldi.

59. dakikada Bilal'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

66. dakikada sol kanattan Kravets'in ortasında arka topla buluşan Chery, müsait pozisyonda topu auta yolladı.

67. dakikada ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Kravets, fileleri havalandırdı. 0-2

74. dakikada Deniz'in vuruşunda kaleciden seken top Gyan'ın önünde kaldı. Gyan'ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

90. dakikada Furkan'ın pasıyla Kayserispor ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Cem Satman xx, Samet Çavuş xx

Altay: Emre xx, Murat Uslu xx, Ulaş xx, Ivanov xx, Özgür xx, Atakan xx, Ferhat xx (Daf dk. 71 x), Aganovic xx (Berkan dk. 78 x), Pedro xx, İbrahim Akın xx, Kappel xx (Furkan dk. 70 x)

Yedekler: Aydın, Serkan, Hüsamettin, Çağrı

Teknik Direktör: Özden Töraydın

Kayserispor, Muammer xx, Lopes xx, Kucher xx, Levent xx, Adem xx (Kravets dk. 46 xx), Hasan Hüseyin xx, Mensah xx (Deniz dk. 58 x), Chery xx (Hakan dk. 84 ?), Bilal xx, Mert xx, Gyan xx

Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Kazım, Atila

Teknik Direktör: Hakan Ertürk

Goller: İbrahim Akın (dk. 90) (Altay), Bilal (dk. 59), Kravets (dk. 67) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ulaş, Furkan (Altay), Mensah, Deniz (Kayserispor) - İZMİR Türkiye Kupası,Altay,Kayserispor
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:36



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