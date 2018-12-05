Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Kayserispor: 2 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Altay
, Kayserispor
'u konuk etti. Mücadeleden Kayserispor 2-1 galip ayrılarak rövanş için avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Bilal'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gyan'ın şutunda kaleci Emre topu kornere çeldi.
59. dakikada Bilal'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
66. dakikada sol kanattan Kravets'in ortasında arka topla buluşan Chery
, müsait pozisyonda topu auta yolladı.
67. dakikada ceza yayı üzerinden sert bir vuruş yapan Kravets, fileleri havalandırdı. 0-2
74. dakikada Deniz'in vuruşunda kaleciden seken top Gyan'ın önünde kaldı. Gyan'ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
90. dakikada Furkan'ın pasıyla Kayserispor ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
xx, Cem Satman xx, Samet Çavuş
xx
Altay: Emre xx, Murat Uslu
xx, Ulaş xx, Ivanov xx, Özgür xx, Atakan xx, Ferhat xx (Daf dk. 71 x), Aganovic xx (Berkan dk. 78 x), Pedro
xx, İbrahim Akın xx, Kappel xx (Furkan dk. 70 x)
Yedekler: Aydın
, Serkan
, Hüsamettin, Çağrı
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Kayserispor, Muammer xx, Lopes xx, Kucher xx, Levent xx, Adem xx (Kravets dk. 46 xx), Hasan Hüseyin
xx, Mensah xx (Deniz dk. 58 x), Chery xx (Hakan dk. 84 ?), Bilal xx, Mert xx, Gyan xx
Yedekler: Doğan, Vedat, Şamil, Kazım, Atila
Teknik Direktör: Hakan Ertürk
Goller: İbrahim Akın (dk. 90) (Altay), Bilal (dk. 59), Kravets (dk. 67) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Ulaş, Furkan (Altay), Mensah, Deniz (Kayserispor) - İZMİR
Türkiye Kupası,Altay,Kayserispor
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:36