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Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

04.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:41Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında , sahasında 'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Tatos'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mesut, kalecinin üstünden aşırtma vuruş yaptı ancak top auta çıktı.

45+2. dakikada Avdijaj'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sturidge topu ağlara gönderdi. 0-1

51. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Avdijaj'ın şutunu kaleci Cihan kurtardı.

54. dakikada ceza sahasına giren Hüsamettin, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı kararı verdi.

55. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Leandrinho topu ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinden topa vuran Yusuf'un şutu üst direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada sağ kanattan Yusuf'un yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-2

90. dakikada Avdijaj'ın ceza sahası dışından vurduğu şu az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat xx, Candaş Elbil xx, Deniz Caner Özaral xx

Altay: Cihan xx, Erhan x (Paixao dk. 46 xx), Cenk xx, Gençer xx (İbrahim dk. 63 xx), Özgür xx, Putsila xx, Adamu xx, Tatos x (Hüsamettin dk. 46 xx), Mustafa xx, Mesut xx, Leandrinho xx

Yedekler: Emre, Abdülkerim, Kadir, Deniz, Oğuz Han, Yılmaz, Kazımcan

Teknik Sorumlu: Yenal Dinçakman

Trabzonspor: Erce xx, Hüseyin xx, Fernandes xx, Abdurrahim xx, Serkan xx, Sosa xx, Yusuf xx (Obi Mikel dk. 82 ?), Abdülkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Ekuban x (Nwakaeme dk.70 xx), Sturidge xxx (Sörloth dk. 62 xxx)

Yedekler: Uğurcan, Kamil, Campi, Doğan, Fıratcan, Cafer, Koray

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Sturidge (dk. 45+2), Sörloth (dk. 66) (Trabzonspor), Leandrinho (dk. 55 pen.) (Altay)

Sarı kartlar: Erhan, Cenk, Adamu (Altay) - İZMİR

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

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