Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 3 - Denizlispor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Denizlispor
'u konuk eden Altınordu
, rakibine 5-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
20. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında Ali Emre Yanar, ceza sahası çizgisi üzerinde Burak Çalık'tan önce topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Mehmet Akyüz'ün pasında topla buluşan Estupinan'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
45. dakikada sağ kanattan Atakan Üner'in ortasında müsait pozisyonda Egehan Gök kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
50. dakikada Burak Çalık'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2
52. dakikada Muhammed Mert'in ara pasında Ersel Aslıyüksek kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 2-2
59. dakikada Recep Niyaz'ın kornerden ortasında, Burak Çalık kafayla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-3
64. dakikada Yusuf Arslan'ın müdahelesinde Burak Çalık yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Murawski gole çevirdi. 2-4
68. dakikada Mehmet Akyüz'ün yerden ortasında Estupinan topu ağlara gönderdi. 2-5
78. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ersel Aslıyüksek'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
90+2. dakikada Atakan Üner sağ kanattan ortayı yaptı. Fatih Aktay topu filelere gönderdi. 3-5
Stat: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan xx, Murat Altan xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Altınordu: Ali Emre Yanar x, Kahraman Demirtaş x, Ravil Tagir xx, Ali Mert Aydın x, Yusuf Arslan xx, Berkay Samancı xx, Hüseyin Üner xx, Egehan Gök xx (Okan Derici dk. 64 x), Muzaffer Kocaer x (Muhammed Mert dk. 46 xx), Kemal Rüzgar x (Fatih Aktay dk. 73 x), Ersel Aslıyüksek xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Kadir Kurt xx, Oğuz Yılmaz xx, Zakarya Bergdich xx (Asım Aksungur dk. 86 ?), Zeki Yavru xx (Murathan Sütcü dk. 71 x), Radoslaw Murawski xx (Emre Sağlık dk. 69 x), Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xx, Mehmet Akyüz xx, Oscar Estupinan xxx, Burak Çalık xx
Yedekler: Hüseyin Altıntaş
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Oscar Estupinan (dk. 33 ve 68), Mehmet Akyüz (dk. 50), Burak Çalık (dk. 59), Radoslaw Murawski (dk. 64 pen.) (Denizlispor), Egehan Gök (dk. 45), Ersel Aslıyüksek (dk. 52), Fatih Aktay (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı kartlar: Yusuf Arslan, Berkay Samancı, Ali Mert Aydın (Altınordu), Murathan Sütcü (Denizlispor) - İZMİR