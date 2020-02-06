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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

06.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 22:48Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında , sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecide kaldı.

74. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Camara'nın uzun pasında Skuletic'in aşırdığı kafa topunu önünde bulan Yatabare, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarı attı.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Salih Dursun x, Charles x, Ersan Adem Gülüm xx (Bünyamin Balcı dk. 85 ?) Eren Albayrak x, N'dinga x, Ufuk Akyol x, Harun Alpsoy xx (Chico dk. 77 x), Hakan Özmert xx, Doğukan Sinik x (Amilton dk. 60 x), Mukairu xx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Yekta Kurtuluş, Cengiz Demir, Erman Herman Vardar, Halil İbrahim Sevinç, Butuhan Berkay Fındık

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sivasspor: Ali Şaşal xx Papp x, Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Ziya Erdal xx, Cofie x, Mert Hakan Yandaş xx (Uğur Çiftçi dk.90 ?), Hakan Arslan xx, Erdoğan Yeşilyurt x (Skuletic dk. 65 x), Yasin Öztekin x (Fatih Aksoy dk. 46 x), Yatabare xx

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Appindangoye, Armin Derlek, Furkan Sağman, Dominges, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kırmızı kart: Isaac Cofie (dk. 41) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Fatih Aksoy, Skuletic (Sivasspor) - ANTALYA

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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