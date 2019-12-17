Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Antalyaspor
, evinde Eyüpspor
'u ağırladı. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu skorla Antalyaspor adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur Çakıroğulları kornere çeldi.
64. dakikada Emre Torun ceza alanı sol çaprazından topu kale önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-2
Stat: Asteria Kremlin Palace Spor
Merkezi
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Gökhan Memişoğlu xx, Gökmen Baltacı xx
Antalyaspor: Boffin xx, Tarık Çamdal xx, Salih Dursun xx, Bünyamin Balcı xx, Cissokho xx, Harun Alpsoy xx, Halil İbrahim Sevinç x, (Mevlüt Han Ekelik dk. 85 ?), Mikail Başar xx (Ege Bilsel dk. 89 ?), Fredy xx, Gelson Dala xx, Mukariu x (Emre Korkmaz dk.82 ?)
Yedekler: Yakup Mert, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Batuhan Berkay Fındık
Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx, Muhammet Yeşil xx, Muhammet Sercan Türkeri xx, Muharrem Doğan xx, Kadirhan Atagün xx, Berkan Burak Turan xx, Eren Taşkın x (Harun Özcan dk. 61 x), İzlem Anıl Balakkız xx, Metehan Mertöz x (Doğukhan Öksüz dk. 76 x), Emre Torun x (Ömer Akbel dk. 83 ?)
Yedekler: Alp Tutar, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ahmed Emir Tekçam
Goller: Gelson Dala (dk. 24), Mikail Başar (dk. 78) (Antalyaspor), Metahan Mertöz (dk. 8), Muhammet Sercan Türkeri (dk. 64) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Muhammet Sercan Türkeri, Metehan Mertöz, Berkan Burak Turan, Kadirhan Atagün, Emre Torun (Eyüpspor), Salih Dursun (Antalyaspor) - ANTALYA