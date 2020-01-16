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Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor.

16.01.2020 18:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:02Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 2 - Göztepe: 2 (İlk yarı)
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Halil Akbunar'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Andre Castro meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

10. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un şutu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1

18. dakikada atılan uzun pasta topla birlikte ceza sahasına giren Yekta Kurtuluş'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

44. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Cengiz Demir topu göğsüyle kaleciye vermek istedi. Araya giren Deniz Kadah, topu filelere yolladı. 2-2

Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Mustafa Savranlar x, Mehmet Salim Mazlum x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Harun Alpsoy xxx, Cengiz Demir xx, Celustka xx, Chico xx, Charles xx, Bünyamin Balcı xx, Yekta Kurtuluş xxx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Mukairu xx

Yedekler: Yakup Mert Çakır, Diego, Doğukan Sinik, Gustavo Blanco, Amilton, Erman Herman Vardar, Hakan Özmert, Halil İbrahim Sevinç, Batıhan Berkay Fındık, Mikail Başar

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Göztepe: Mehmet Bakırbaş xx, Paluli xx, Titi xx, Schwechlen xx, Yalçın Kayan xx, Andre Castro xxx, Borges xx, Batuhan Kırdaroğlu xx, Mossoro xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xxx

Yedekler: Eren Bilen, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Ege Özkayımoğlu, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Napoleonı

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Castro (dk. 1), Deniz Kadah (dk. 44) (Göztepe), Harun Alpsoy (dk. 10), Yekta Kurtuluş (dk. 18)(Antalyaspor) - ANTALYA

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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