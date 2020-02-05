Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray
'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Belhanda'nın pasında topu alan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
20. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada sol kanattan Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Onur xx, Tzavellas xx, Caulker xx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou xx, Cisse xx
Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Musa Çağıran, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, J. Fernandes
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Okan xx, Şener xx, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes xx, Lemina xx, Taylan xx, Sekidika xx, Jimmy Durmaz xx, Belhanda xx, Onyekuru x
Yedekler: Muslera, Mariano, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Andone, Adem Büyük
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Bakasetas (dk. 20) (Aytemiz Alanyaspor),
Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker (Alanyaspor), Şener, Taylan (Galatasaray) - ANTALYA