Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - 24 Erzincanspor: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş
, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada Hüseyin Erol'un sol kanttan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ayhan Gürbüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
25. dakikada Güven'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman'dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Rebocho'nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Süleyman'da kaldı.
45+3. dakikada Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer'in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem'in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.
54. dakikada Enes'in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
60. dakikada Rebocho'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada orta sahada bulunan Caner'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut'un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: Vodafone
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku xxx, Necip xx, Enzo Roco xx, Erdoğan Kaya xxx, Rebocho xxx, Elneny xx, Muhayer Oktay xxx (Erdem Seçgin dk. 75 x), Tyler Boyd xxx (Caner Erkin dk. 82 x), Jermain Lens xx (N'Koudou dk. 64 x), Umut Nayir xxx, Güven Yalçın xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
24 Erzincanspor: Süleyman Kasap xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Enes Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Ayhan Gürbüz xx, Abdurrahman Canlı xx, Hüseyin Çiray xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu xx (Osman Şahin dk. 76 x), Halil Yılmaz xx (Emre Turan dk. 82 ?), Ali Öztürk xx (Burak Aydın dk. 60 x)
Yedekler: Ersel Çetinkaya, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 43), Umut Nayir (dk. 84) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Boyd, Enzo Roco, Caner Erkin (Beşiktaş), Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor)
(İHA)