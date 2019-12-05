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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 2 (Maç sonucu)

2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

05.12.2019 20:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:00Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 2 (Maç sonucu)
2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar:

57. dakikada sol kanattan Samet'in pasında topla buluşan Oğuz'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.

85. dakikada ceza sahası içinde Eren'in Ahmethan'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Emre Malok, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen İlyas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Didi

Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Ali Tuna xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Mykola Moroziuk xx (Orhan dk. 64 xx), Dimitris x, Burak Albayrak x, Yusuf Acer x, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Atakan Akkaynak xx, Amedej Vetrih xx (Eren dk. 74 xx), Muhammed Çelik x, Yan Sasse xx (Emir Han dk. 45 x), Marko Scepovic xx

Yedekler: Gökhan, Boğaçhan, Talbi, Attamah, Oğulcan, Diomande, Berkay

Teknik Direktör: İsmail Kartal

: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu xx, Ercan Yazıcı x (Ferhat dk. 76 x), Nuri Terliksiz xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x (İlyas dk. 62 xx), Samed Kılıç x, Ramazan Çevik x, Onur Eriş x, Samet Asatekin x (Bahattin dk. 62 x), Ahmethan Köse x

Yedekler: Furkan, Atabey, Gökhan, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Moroziuk (dk. 18), Scepovic (dk. 27 ve 31) (Çaykur Rizespor), Aytaç Sulu (dk. 42), İlyas (dk. 85) (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Vetrih (Çaykur Rizespor) - RİZE

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Kaynak: İHA

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