Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

23.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:20Ziraat Türkiye Kupası: Denizlipsor: 2 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında , 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Kerem Ersoy xx

Denizlispor: Tolgahan Acar xxx, Zeki Yavru xx, Isaac Sackey xx, Muhammet Özkal xx, Olcay Şahan xx, Ogenyi Onazi xx, Kibong Mbamba xx, Hadi Sacko xx, Sedat Şahintürk xx, Recep Niyaz xxx, Oscar Estupinan xxx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Radoslaw Murawski, Asım Askungur, Alihan Alkan, Murathan Sütcü

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Erce Kardeşler x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx, Filip Novak xx, Badou Ndiaye xx, Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xx, Abdulkadir Parmak xx, Serkan Asan xx, Anthony Nwakaeme xx, Alexander Sörloth xx

Yedekler: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Jose Sosa xx, Doğan Erdoğan xx, Gaston Campi xx, Abdurrahim Dursun xx, Cafer Tosun xx, Safa Kınalı xx, Joao Pereira xx, Muhammet AkpınarTeknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Zeki Yavru (Denizlispor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

Spor

Son Dakika Haberleri

21:00  Kastamonu Belediyespor, Banik Most maçının hazırlıklarını tamamladı
20:50  Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç devam ediyor)
20:54  Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası sona erdi
20:49  VakıfBank, Maribor'a set vermedi
20:52  2020 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Konya ev sahipliği yapacak
23.01.2020 21:03:00