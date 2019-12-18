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Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG Sivasspor, Esenler Erokspor'u evinde konuk etti.

18.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:38Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında DG , Erokspor'u evinde konuk etti. Mücadele Esenler'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ilk maçtan 2-0 galip ayrılan Sivasspor tur atlayan ekip oldu.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Alper Çetin xx, Hüseyin Aylak xx, Bersan Duran xx

DG Sivasspor: Ali xx, Papp xx, Fatih xx, Ziya xx, Barış xx, Cofie xx (Uğur dk. 73 x), Traore xx, Armin xx (Aaron dk. 66 x), Emre xx, Erdoğan xx, Kone xx

Yedekler: Muammer, Can, Furkan, Volkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Esenler Erokspor: Özgün xxx, Erhan xxx, Gökcan xx, Berkay xxx, Sinan xx, Efe xxx, Melih xxx, Alper xxx (Emirhan dk. 90 ?), Emre xx (Eray dk. 66 xx), Halil xxx, Abdurrahman xxx

Yedekler: Hasan, Bilal, Talha, Burak, Eray

Teknik Direktör: Halit Üçkaleler

Goller: Alper (dk. 78) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Papp (DG Sivasspor), Efe (Esenler Erokspor) - SİVAS

Türkiye Kupası, Sivasspor, Esenler, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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