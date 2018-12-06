06 Aralık 2018, 19:33
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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid'in gelişine şutu üstten auta çıktı.

44. dakikada Erçin'in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Murat Ergin Gözütürk xx, Selahattin Altay xx

E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Sadık xx, Pereira xx, Sincere xx, Ahmed xx, Erkan xx, Mina xx, Mustafa, Muniru x (Eren dk. 39 x), Dia xx, Khalid xx

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Eren, Fatih, İkbal, Rahman, Berkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Etimesgut Belediyespor: Yunus xx, Sabri xx, Mikail xx, Mehmet xx, Erçin xx, Eren xx, Alaettin xx, Samet xx, Caner xx, Ömer xx, Akın xx

Yedekler: Hasan, Ufuk, Kaan, Burak, Eyüpcan, Onur, Mehmet

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor) - MALATYA Türkiye Futbol Federasyonu,Evkur,Türkiye Kupası,Yeni Malatyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 19:33



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