Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
5'nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor
sahasında TFF
2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Eren'in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid'e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0
65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Khalid'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Şansalan
xx, Murat Ergin
Gözütürk xx, Selahattin Altay
xx
E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Berkan dk. 81 ?), Seth xxx, Ahmed xx (Rahman dk. 58 x), Erkan xx, Mina xxx, Mustafa xxx, Muniru xx, Dia xx (Eren dk. 39 xxx), Khalid xxx
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih
, İkbal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Etimesgut Belediyespor: Yunus x, Sabri x, Mikail x, Mehmet Bektaş
x (Kaan
dk. 80 ?), Erçin x, Eren x (Mehmet Fuat
dk. 46 x), Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x (Ufuk dk. 87 ?)
Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor)
Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor) - MALATYA
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06 Aralık 2018 Perşembe 20:38