06 Aralık 2018, 20:38
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Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: E. Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor’u 2-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor'u 2-0 yendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Eren'in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid'e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0

65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı.

82. dakikada Khalid'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Murat Ergin Gözütürk xx, Selahattin Altay xx

E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Berkan dk. 81 ?), Seth xxx, Ahmed xx (Rahman dk. 58 x), Erkan xx, Mina xxx, Mustafa xxx, Muniru xx, Dia xx (Eren dk. 39 xxx), Khalid xxx

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih, İkbal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Etimesgut Belediyespor: Yunus x, Sabri x, Mikail x, Mehmet Bektaş x (Kaan dk. 80 ?), Erçin x, Eren x (Mehmet Fuat dk. 46 x), Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x (Ufuk dk. 87 ?)

Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur

Teknik Direktör: Adnan Şentürk

Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor)

Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor) - MALATYA Evkur,Türkiye Kupası,Yeni Malatyaspor,Malatyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 20:38



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