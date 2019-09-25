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Ziraat Türkiye Kupası: Ergene Velimeşespor: 1 - Eyüpspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 oldu.

25.09.2019 18:34Ziraat Türkiye Kupası: Ergene Velimeşespor: 1 - Eyüpspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ergene Velimeşespor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 oldu. Bu sonuçla İstanbul ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimespor ile Eyüpspor Velimeşe Sahası'nda karşılaştı.

İlk yarıda 38. dakikada Harun ve 39. dakikada Ömer'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde giren konuk Eyüpspor ikinci yarının henüz başında Ergene Velimeşespor'un kaptan Fatih'in ayağından bulduğu penaltı golüne engel olamasa da genç golcüsü Harun'un 57 ve 90. dakikadaki golleri ile maçı 4-1 kazanarak adını Türkiye Kupası 4. tura yazdıran takım oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri önümüzdeki günlerde belli olacak. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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