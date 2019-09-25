Haberler » Güncel » Haber

Ziraat Türkiye Kupası: Erzinspor: 1 - İnegölspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde İnegölspor, Erzinspor'u deplasmanda 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

25.09.2019 16:15Ziraat Türkiye Kupası: Erzinspor: 1 - İnegölspor: 4
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde İnegölspor, Erzinspor'u deplasmanda 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Stat: Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç
Hakemler: Emre Korkmaz xx, Turgut Evran xx, Yunus Doğan xx
Erzinspor: Yaşar Memişoğullarından x, Halil Karataş xx, Sefa Aktepe x, Emre Baysal x, Keram Onaylı xx, Şahin Tüter xx, Nureddin Ersoy x (Mertcan Erdem dk.73 x), Serdar Deniz x (Berkant Taşkıran dk. 46 x) Ali Sinan Gayla xx, Selim Başev xx, Timur Özgöz xx (Taylan Özgün dk.61 x)
İnegölspor: Şener Özcan xx, Gökhan Kurumuş xx, Selimcan Temel xx, Uğur Daşdemir xx, Abdullah Balıkuv xxx, Bilal Özdemir xx, Cumhur Yılmaztürk xx (Cumhur Yılmaztürk dk.73 xx), Batuhan Selman xx (Cengiz Ötkün dk.54 xx), Ömer Çalışkan xx, Muharrem Ozan Cengiz xx (Ahmet Şahin dk.61 xx), Enes Topal xxx
Goller: Batuhan Salman (dk.19) Enes Topal (dk.26) Muharrem Ozan Cengiz (dk.57) Abdullah Balıkuv (dk.68) (İnegölspor) Ali Sinan Gayla (dk.84) (Erzinspor)
Sarı Kartlar: Şahin Tüter (Erzinspor), Bilal Özdemir, Batuhan Salman (İnegölspor)
(İHA)

Türkiye Kupası, İnegölspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26 Ecrin bebek için sevindirici haber ameliyat olacak
17:25 Oğlu için katlandığı baskı ve şiddet sonu oldu
17:25 Muğlalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
17:25 Biyonik kulakla ilk defa işiten Yusuf'a sürpriz
17:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azad Keşmir şuanda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş...
17:25 'Öğrencilerin yüzde 50'si cevap vermişse bu önemli başarı kriteridir
17:24 Çocuklar ameliyata "güle oynaya" gidiyor