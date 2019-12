Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Erokspor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Esenler Erokspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)3. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-141. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Melih Kabasakal'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Efecan Çölbekler'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.Stat: EsenlerHakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Bilal Gölen xxEsenler Erokspor: İzzet Sözer xx, Orhan Gülle xx, Berkay Çakır xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xxx, Melih Kabasakal xx, Mustafa Emin Birinci xx, Emre Adiloğlu xx, Burak Can Akıncı xxx, Eray Pazar xxYedekler: Özgün Ali Köklü, Abdurrahman Kuyucu, Alper Kahraman, Şahin Fıstıkçı, Bilal Mert Engin, Talha Özcan, Emirhan TekgülTeknik Direktör: Hikmet SevimSivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Fatih xx, Papp xx, Caner xx, Ziya xx, Cofie xx, Djerlek xx, Traore xxx, Hugo xx, Yatabare xxx, Kone xxYedekler: Muammer, Muhammet Can Tuncer, Appindangoye, Fernando, Mert Hakan, Furkan Sağman, Volkan EğriTeknik Direktör: Rıza ÇalımbayGol: Traore (dk. 3) (Sivasspor)Sarı kart: Papp (Sivasspor) - İSTANBUL