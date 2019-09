Ziraat Türkiye Kupası: Esenler Eroksposr: 1- Uşakspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Esenler Erokspor, sahasında karşı karşıya geldiği Uşakspor 'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. Tur'a yükseldi.Stat: EsenlerHakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Kerem İlitangil xx, Mustafa Güçer xxEsenler Erokspor: Yaren Sözer xx, Gökcan Gelmen xx, Burak Can Akıncı xx, Berkay Çakır xx, Bilal Mert Engin xx, Mustafa Emin Birinci xx (Halil Çelik dk. 46 x), Orhan Güle xx, Alper Karaman xx, Emre Adiloğlu xx (Emirhan Tekgil dk. 81 ?), Abdurrahman Kuyucu xx (Talha Özcan dk. 90 ?), Eray Pazar xxYedekler: Hasan Umur Akın, Sinan Morgil, Şahin Fıstıkçı, Erhan KarayerTeknik Direktör: Hikmet SevimUşakspor: Hüseyin Koç xx, Levent Aktuğ xx, Mete Yıldız xx, Deniz Solmaz xx (Ali Say dk. 46 x), Berat Çetinkaya xx, Selim Dilli xx, Mehmet Bektaş xx, Emre Demir xx (Abdullah Balıkçı dk. 46 x), Miran Avcı xx, İbrahim Şirin xx, Feyyaz Aydil xx (Tuğrul Başkan dk. 75 x)Yedekler: İbrahim Bağcı, Berkay Özer, Erdi Zengin, Şevket ŞimşekTeknik Direktör: Ali Seçkin TopçuGol: Eray Pazar (dk. 72) (Esenler Erokspor)Sarı kartlar: Mustafa Emin Birici, Burak Can Akıncı, Eray Pazar (Esenler Erokspor) Miran Avcı (Uşakspor) - İSTANBUL