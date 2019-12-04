Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig ekibi Antalyaspor
, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor
'u 3-0 mağlup etti. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Fredy'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada Ömer'in topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Eren Taşkın'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
63. dakikada defanstan seken topu alan Harun'un ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
Stat: Esenler
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emrah Ünal xx, Murat Şener xx
Eyüpspor: Alp Tutar x, Egemen Zengin x, Muhammet Sercan x, Volkan Kesim x, Ahmed Emir x, Kadirhan x (Gürcan dk. 77 x), Ömer x, Emre Kılıç x, Harun Özcan x, Eren Taşkın x, Emre Torun x (Metehan dk. 46 x)
Yedekler: Timur, Doğukan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Cissokho xx, Yekta Kurtuluş xx, Harun xxx, Fredy xxx (Halil İbrahim dk. 72 x), Serdar Özkan xxx (Mikail Başar dk. 67 x), Gelson Dala xxx, Gustavo Blanco Leschuk xxx (Emre Korkmaz dk. 87 ?)
Yedekler: Yakup, Batuhan, Batuhan, Mustafa
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40), Harun (dk. 63) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan, Bünyamin (Antalyaspor), Kadirhan, Muhammet Sercan, Egemen Zengin, Gürcan (Eyüpspor) - İSTANBUL