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Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor: 0 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)
Süper Lig ekibi , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi 'u 3-0 mağlup etti. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fredy'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

50. dakikada Ömer'in topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Eren Taşkın'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada defanstan seken topu alan Harun'un ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Stat: Esenler

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emrah Ünal xx, Murat Şener xx

Eyüpspor: Alp Tutar x, Egemen Zengin x, Muhammet Sercan x, Volkan Kesim x, Ahmed Emir x, Kadirhan x (Gürcan dk. 77 x), Ömer x, Emre Kılıç x, Harun Özcan x, Eren Taşkın x, Emre Torun x (Metehan dk. 46 x)

Yedekler: Timur, Doğukan, Mikail Okyar, Muhammet, Berzan

Teknik Direktör: Zafer Turan

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Salih Dursun xx, Chico xx, Cissokho xx, Yekta Kurtuluş xx, Harun xxx, Fredy xxx (Halil İbrahim dk. 72 x), Serdar Özkan xxx (Mikail Başar dk. 67 x), Gelson Dala xxx, Gustavo Blanco Leschuk xxx (Emre Korkmaz dk. 87 ?)

Yedekler: Yakup, Batuhan, Batuhan, Mustafa

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Gustavo Blanco Leschuk (dk. 33), Fredy (dk. 40), Harun (dk. 63) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Salih Dursun, Serdar Özkan, Bünyamin (Antalyaspor), Kadirhan, Muhammet Sercan, Egemen Zengin, Gürcan (Eyüpspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Eyüpspor, Spor

Kaynak: İHA

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