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Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk ediyor.

03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:03Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada gelişen Karagümrük atağında Sercan'dan pasını alan Sosseh'in çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

9. dakikada Yasin Öztekin'in kullandığı serbest vuruşta Leo Schwechlen topu Deniz Kadah'a indirdi. Deniz'in sert vuruşu auta çıktı.

19. dakikada Borges'in uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mossoro'nun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Aykut iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Turgut Doğan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Dobrovoljc'in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat'ın ortasına Deniz Kadah yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşu kaleci Aykut'ta kaldı.

42. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Yasin'in ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Atınç'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Stat: Vefa

Hakemler: Özgür Türkalp xx, Uygar Bebek xx, Hakan Karabalcık xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Dobrovoljc xx, Alpaslan xx, Zeki x, Efe x, Sercan Yıldırım x, Sabo x, Turgut Doğan xx, Sosseh x

Yedekler: Bojan Saranov, Darri, Emeghara, Arif, Mervan Çelik, Ramazan, Çağrı, Bülent

Teknik Direktör: Giray Bulak

Göztepe: Göktuğ xx, Murat Paluli xx, Reis Silva xx, Atınç xxx, Leo xx, Borges x, Yalçın Kayan x, Deniz Kadah xx, Mossoro xxx, Yasin Öztekin xx, Eren Derdiyok x

Yedekler: Arda, Sanneh, Kerem, Ege, Hüseyin, Veli, Batuhan, Hakan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Gol: Atınç Nukan (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kartlar: Alpaslan, Fatih (Karagümrük) - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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