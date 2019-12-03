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Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk etti.

03.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:24Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 1 - Göztepe: 2 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu 1. maçında Fatih Karagümrük, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele konuk ekip Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah'ın çevirdiği topu Mossoro tamamlamak istedi. Mossoro'nun şutunu Zeki, çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Borges, Eren'i gördü. Eren meşin yuvarlağı topuk pasıyla ceza alanına bindirme yapan Yasin'e çıkardı. Yasin çaprazdan sert vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

63. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Mervan, pasını Sosseh'e çıkardı. Sosseh müsait pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

67. dakikada Mossoro'nun pasında kaleci ile karşı karıya kalan Eren Derdiyok'un vuruşunu, Aykut çeldi.

90+1. dakikada Göztepe ceza alanı içinde gelişen karambolde Turgut Doğan'ın vuruşunda top kaleci Göktuğ'dan oyun alanına geri döndü. Ardından Sosseh'in vuruşunda Göztepe savunması topu çizgiden uzaklaştırdı.

Stat: Vefa

Hakemler: Özgür Türkalp xx, Uygar Bebek xx, Hakan Karabalcık xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Koray xx, Fatih xx, Dobrovoljc xx (Mervan Çelik dk. 63 x), Alpaslan xx (Bülent dk. 79 ?), Zeki x, Efe x, Sercan Yıldırım x, Sabo x (Ramazan dk. 49 x), Turgut Doğan x, Sosseh xx

Yedekler: Bojan Saranov, Darri, Emeghara, Arif, Çağrı

Teknik Direktör: Giray Bulak

Göztepe: Göktuğ xxx, Murat Paluli xxx, Reis Silva xxx, Atınç xxx, Leo xx, Borges xx, Yalçın Kayan x (Ege dk. 89 ?), Deniz Kadah xx, Mossoro xxx, Yasin Öztekin xxx (Kerem dk. 84 ?), Eren Derdiyok xx (Batuhan dk.74 x)

Yedekler: Arda, Sanneh, Hüseyin, Veli, Hakan

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Goller: Sosseh (Karagümrük), Atınç Nukan (dk.42), Yasin Öztekin (dk. 55) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Alpaslan, Fatih (Karagümrük), Mossoro (Göztepe) - İSTANBUL

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: İHA

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