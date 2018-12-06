06 Aralık 2018, 21:29
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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Giresunspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Giresunspor: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Yusuf Bozdoğan xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke xx, Şener x, Reyes xx, Yiğithan xx, İsmail xx, Isla xx, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı xx, Benzia xx, Frey x (Eljif dk. 27 x), Slimani x

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Mahsun, Neustadter, Skrtel, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih xx, Kağan xx, Adama xx, Muhammet Reis xx, Azza xx

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Dauda, Kürşad, Hüsmani, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Sarı kart: Fatih Atik (Giresunspor) - İSTANBUL Mehmet Ekici,Türkiye Kupası,Fenerbahçe,Giresunspor
06 Aralık 2018 Perşembe 21:29



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