Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 0 (Maç Sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe
sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor
ile karşılaştı. Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Slimani'nin şutunu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Eljif'in şutunu kaleci Anıl kornere çeldi.
66. dakikada Landel'in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Azza'nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi.
81. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici
'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada sol kanattan Slimani'nin ceza sahası içine çevirdiği topta Eljif'in şutu kaleci Anıl'da kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Özgür Yankaya
, Yusuf Bozdoğan
xx, Alpaslan Dedeş
xx
Fenerbahçe: Berke x, Şener x, Reyes x, Yiğithan xx (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail x, Isla x, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı x (Mahsun dk. 80 ?), Benzia
x, Frey x (Eljif dk. 27 xx), Slimani xx
Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih
xx (Kürşad dk. 88 ?), Kağan xx (Dauda dk. 67 x), Adama xx, Muhammet Reis
xx, Azza xx (Hüsmani dk. 80 ?)
Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas
, Berke Özer
(Fenerbahçe) - İSTANBUL
Türkiye Kupası,Giresunspor,Fenerbahçe
06 Aralık 2018 Perşembe 22:31