Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe
, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor
'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Fenerbahçe: Harun xx, Murat Sağlam xx, Falette xx, Rami xx, Deniz xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 58 x), Tolgay xx, Mehmet Ekici xx, Ferdi xx, Zajc xx (Allahyar dk. 86 ?), Tolga x (Hasan Ali dk. 46 x), Mevlüt x
Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kırklarelispor: İbrahim Demir xxx, Davut Babur xxx, Müslüm Aydoğan xxx (Enis Çeliksu dk. 74 x), İbrahim Sürgülü xxx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx (Deniz Ataç dk. 65 x), Emre Balkı xx, Caner Koca xx, Mert Sinan Pekesen xx, Hacı Ömer Doğru xx (Malik Karaahmet dk. 58 x)
Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor) - İSTANBUL