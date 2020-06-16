Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
16.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:47
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Ekuban'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth'un şutunda Serdar'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Zajc'ın şutunda top üstten auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın dönerek yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

28. dakikada sol kanattan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.

42. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Dirar xx, Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Tolga xx, Deniz xxx, Zajc xxx, Rodrigues x, Vedat Muriqi x

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Mehmet, Ferdi Kadıoğlu, Jailson, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Ndiaye xx, Abdülkadir Ömür xx, Ekuban xxx, Nwakaeme x (Bilal dk. 35 x), Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Sörloth (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Haber

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