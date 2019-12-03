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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

03.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:47Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Fenerbahçe: Harun xx, İsla xx, Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xx, Ferdi xxx, Zajc xx, Deniz xx, Muriqi xx

Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x, Eslem xx, Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x, Papa Diouf x

Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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