Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

21.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:31Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında , sahasında ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, Kamil Çetin xx

Fenerbahçe: Harun xx, Dirar xx, Rami xx, Jailson xx, Deniz Türüç xx, Gustavo xx, Tolgay xx, Ferdi xxx, Rdorigues xx, Kruse xx, Mevlüt xx

Yedekler: Altay, Erten, Isla, Ozan, Mehmet Ekici, Tolga, Serdar, Alper, Zajc, Zanka

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: İsmail Çipe xx, Lopes xx, Rienstra xx, Oğuzhan Çapar xx, Yasir Subaşı xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Djedje xx, Situm xx, Emre Demir xx, Campanharo xx, Kravets xx

Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Henrique, Ömer, Aksel, Mesanovic, Mert, Enver Cenk Şahin, Uzodimma

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:16  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Alper Pirşen (1)
00:15  Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
00:14  Maçın ardından
00:12  Ersun Yanal'dan PFDK tepkisi!
00:11  Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Alper Pirşen (2)
22.01.2020 00:23:39