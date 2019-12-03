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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti.

03.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:45Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - İstanbulspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladın. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0
16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0
49. dakikada Ferdi, Zajc ile duvar pası yaparak ceza alanına girip çektiği şutu Alperen oyun alanına çeldi. Dönen topun sahibi olan Zajc'ın vuruşunda da meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere çıktı.
49. dakikada Deniz'in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin pasında Deniz'in sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
69. dakikada Jailson'un ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, az farkla auta çıktı.
71. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında topla buluşan Vedat Muriqi sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluştu. 3-0
86. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Muhammed Enes'in sert şutunu kaleci Harun kornere çeldi.
88. dakikada Moses'in pası ile buluşan Muhammed, rakibinden sıyrılarak topu Zajc'a aktardı. Zajc'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 4-0
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Fenerbahçe: Harun xx, Isla xx (Muhammed dk. 81 ?), Sadık xxx, Rami xx, Dirar xx, Tolgay xxx, Jailson xxx, Ferdi xxx, Zajc xxx, Deniz xxx (Moses dk. 78 x), Muriqi xxx (Tolga Ciğerci dk. 72 x)
Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Rodrigues, Alper
Teknik Direktör: Ersun Yanal
İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x (Muhammed Enes dk. 59 x), Eslem xx (Muhsin dk. 75 x), Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x (Oğuzhan dk. 46 x), Papa Diouf x
Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Mensah, Berkay
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16), Vedat Muriqi (dk. 71), Zajc (dk. 88) (Fenerbahçe)
(İHA)

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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